США могут поддержать уничтожение объектов ХАМАС в Рафахе

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Белый дом готов поддержать действия Израиля по уничтожению важных объектов ХАМАС в Рафахе на границе сектора Газа с Египтом, но призывает избегать крупномасштабного вторжения, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Как заявили собеседники издания, в частных беседах высокопоставленные чиновники администрации президента США дали понять Израилю, что "они могли бы поддержать план, больше похожий на контртеррористические операции, чем на тотальную войну".

По мнению представителей американской администрации, это позволило бы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения, а также "проредить ряды" ХАМАС.

Неназваный израильский чиновник заявил изданию, что нет никаких сомнений в том, что в какой-то момент израильские силы начнут какую-то операцию.

"В конце концов, мы не сможем выиграть эту войну, не разгромив батальоны ХАМАС в Рафахе", - сказал он.

Между тем, как отмечает газета, некоторые ключевые члены команды Байдена сомневаются, что Израиль намерен в ближайшее время провести крупную военную операцию в секторе Газа.

"Им пришлось бы провести некоторую передислокацию сил, а этого не произошло", - заявил Politico представитель Минобороны США.

По его словам, бездействие является признаком того, что Израиль принимает во внимание предупреждения Вашингтона.

"Израиль собирается делать то, что решит Израиль. Это похоже на попытку предсказать погоду. Но было ли услышано посланное сообщение? Да", - сказал он.

При этом все беседовавшие с изданием официальные лица считают, что планы Израиля могут измениться в любое время. Никто из них не смог исключить, что в конечном итоге масштабной операции не будет.

В феврале министр военного кабинета Израиля Бени Ганц предупредил, что, если заложники не будут освобождены к рамадану, военные операции в южном части Газы будут расширены.

За последние месяцы около 1,5 млн палестинцев из северной и центральной частей Газы собрались в Рафахе. Как заявили в ООН, им некуда больше идти, а операция в Рафахе чревата многочисленными жертвами среди гражданского населения.