Нетаньяху одобрил план операции ЦАХАЛ в Рафахе

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху согласился c планом наступления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на город Рафах на юге сектора Газа, военные готовы выступать, сообщает The Times of Israel.

"Он одобрил планы ЦАХАЛ войти в Рафах на юге сектора Газа, заявили в офисе Нетаньяху после заседания военного кабинета", - информирует газета.

"ЦАХАЛ готов к операции и к эвакуации гражданского населения", - говорится в документе.

Также премьер отверг очередное предложение группировки ХАМАС по поводу прекращения огня, назвав ее требования "все еще абсурдными". Однако в то же время Нетаньяху заявил, что направит израильскую делегацию в Катар с целью продолжить попытки добиться перемирия.

Ранее ближневосточные и западные СМИ сообщали, что ХАМАС предлагает заключить с Израилем разделенное на две фазы соглашение о прекращении огня. На первой стадии речь идет об освобождении в ходе ограниченного во времени прекращения огня находящихся в заложниках в Газе женщин, детей, пожилых и больных людей. Взамен ХАМАС требует освобождения около 700-1000 палестинских заключенных, 100 из которых отбывают пожизненное заключение. После такого обмена ХАМАС будет готов определить дату вступления в силу соглашения о бессрочном прекращении огня.

Страны Запада, а также Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Кувейт и Иордания критиковали план Израиля начать наступление на Рафах у границы с Египтом, где находятся более 1 млн палестинцев, бежавших от боевых действий.