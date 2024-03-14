Спикер палаты представителей США намерен надавить на сенат для принятия закона о запрете TikTok

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Палата представителей США окажет максимальное давление на сенат, чтобы он одобрил законопроект о запрете приложения TikTok, заявил спикер палаты Майк Джонсон.

"Мы собираемся оказать все возможное давление, потому что считаем, что это правильно", - цитирует Джонсона The Hill.

Палата представителей в среду одобрила законопроект, который может привести к запрету китайского приложения для создания и просмотра коротких видео TikTok на американской территории.

Документ поддержали 352 конгрессмена, 65 выступили против, из них - 15 республиканцев и 50 демократов. Один член палаты воздержался.

Теперь документ направят на голосование в сенат.

Ранее лидер большинства в сенате Чак Шумер заявил: "Сенат рассмотрит законопроект, когда он поступит из палаты представителей".

Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил о готовности подписать документ, как только он попадет к нему на стол.

Законопроект предусматривает, что китайская компания ByteDance, которая владеет TikTok, должна от него отказаться; в противном случае платформу могут запретить в США. По данным CNN, в случае вступления закона в силу у TikTok будет около пяти месяцев на то, чтобы дистанцироваться от ByteDance.

Авторами законопроекта "О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными соперниками", в котором ByteDance и TikTok обвинили в контроле со стороны "иностранными злоумышленниками", выступили республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти.

Одобрение законопроекта позволит президенту запрещать и другие приложения, контролируемые "иностранными соперниками". The Hill уточняет, что к ним, подпадающим под действие законопроекта, относят Китай, Россию, Северную Корею и Иран.

В конце 2022 года Конгресс США одобрил законопроект, запрещающий использование TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства. В феврале 2023 года Белый дом предоставил всем федеральным агентствам 30 дней на то, чтобы удалить китайское приложение со всех правительственных устройств.

По мнению американских властей, Китай может использовать приложение для сбора личных данных американцев. TikTok насчитывает более 100 млн пользователей в США.