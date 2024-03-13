Палата представителей США поддержала законопроект о запрете TikTok
Теперь документ отправляется на голосование в Сенат
Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США в среду одобрила законопроект, который может привести к запрету приложения для создания и просмотра коротких видео TikTok на американской территории, сообщает CNN.
Документ поддержали 352 конгрессмена, 65 выступили против, из них - 15 республиканцев и 50 демократов. Один член Палаты воздержался.
Теперь документ направят на голосование в Сенат. В случае принятия его в Сенате, президент США Джо Байден подпишет соответствующий закон.
Законопроект предусматривает, что китайская компания ByteDance, которая владеет TikTok, должна от него отказаться; в противном случае платформу могут запретить в США. По данным CNN, в случае вступления закона в силу у TikTok будет около пяти месяцев на то, чтобы дистанцироваться от ByreDance.
Авторами законопроекта "О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными соперниками", в котором ByteDance и TikTok обвинили в контролировании "иностранными злоумышленниками", выступили республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти.Одобрение законопроекта позволит президенту запрещать и другие приложения, контролируемые "иностранными соперниками". The Hill уточняет, что к ним, подпадающим под действие законопроекта, относят Китай, Россию, Северную Корею и Иран.
В 2020 году администрация президента США Дональда Трампа пыталась удалить TikTok из магазинов приложений в США из-за опасений угроз национальной безопасности. Впоследствии Трамп распорядился, чтобы ByteDance продала TikTok в течение 90 дней. В сентябре того года ByteDance согласовала сделку с Oracle и Walmart, предусматривающую выделение операций TikTok в новую компанию - TikTok Global. Однако дальнейший процесс одобрения сделки властями США застопорился.
В конце 2022 года Конгресс одобрил законопроект, запрещающий использование TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства. В феврале 2023 года Белый дом предоставил всем федеральным агентствам 30 дней на то, чтобы удалить китайское приложение со всех правительственных устройств.
По мнению американских властей, власти КНР могут использовать приложение для сбора личных данных американцев. TikTok насчитывает более 100 млн пользователей в США.