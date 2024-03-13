Палата представителей США поддержала законопроект о запрете TikTok

Теперь документ отправляется на голосование в Сенат

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США в среду одобрила законопроект, который может привести к запрету приложения для создания и просмотра коротких видео TikTok на американской территории, сообщает CNN.

Документ поддержали 352 конгрессмена, 65 выступили против, из них - 15 республиканцев и 50 демократов. Один член Палаты воздержался.

Теперь документ направят на голосование в Сенат. В случае принятия его в Сенате, президент США Джо Байден подпишет соответствующий закон.

Законопроект предусматривает, что китайская компания ByteDance, которая владеет TikTok, должна от него отказаться; в противном случае платформу могут запретить в США. По данным CNN, в случае вступления закона в силу у TikTok будет около пяти месяцев на то, чтобы дистанцироваться от ByreDance.

Авторами законопроекта "О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными соперниками", в котором ByteDance и TikTok обвинили в контролировании "иностранными злоумышленниками", выступили республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти.Одобрение законопроекта позволит президенту запрещать и другие приложения, контролируемые "иностранными соперниками". The Hill уточняет, что к ним, подпадающим под действие законопроекта, относят Китай, Россию, Северную Корею и Иран.