Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

США уничтожили в Йемене четыре дрона и ракету хуситов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Американские военные в минувшую среду уничтожили четыре беспилотника и ракету на контролируемой хуситами территории Йемена, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Центральное командование Соединенных Штатов успешно задействовало и уничтожило четыре БПЛА и одну ракету класса "земля-воздух" в районах Йемена, контролируемых хуситами", - говорится в сообщении.

В нем утверждается, что "это оружие представляло угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе, такие действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод".

Удары последовали за пуском хуситами с территории Йемена противокорабельной баллистической ракеты в Аденский залив. Ракета не задела ни одно судно, сообщений о пострадавших или ущербе не поступало, отмечает CENTCOM.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии.

Хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.

Хроника 17 декабря 2023 года – 14 марта 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
США CENTCOM Йемен хуситы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 14 марта

Обострение палестино-израильского конфликта

США могут поддержать уничтожение объектов ХАМАС в Рафахе

США могут поддержать уничтожение объектов ХАМАС в Рафахе

Демократы в палате представителей США требуют рассмотреть законопроект о помощи Украине

Демократы в палате представителей США требуют рассмотреть законопроект о помощи Украине

США направили к Газе еще четыре военных корабля для строительства причала

Европарламент предложил Армении подумать о заявке на статус кандидата в ЕС

Австрия высылает двух российских дипломатов

Что произошло за день: среда, 13 марта

Шольц исключил поставку Киеву ракет Taurus из-за необходимости контроля военными ФРГ

Палата представителей США поддержала законопроект о запрете TikTok

Палата представителей США поддержала законопроект о запрете TikTok

Европарламент одобрил первый в мире закон о запрете неприемлемого использования ИИ

Европарламент одобрил первый в мире закон о запрете неприемлемого использования ИИ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });