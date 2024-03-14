США уничтожили в Йемене четыре дрона и ракету хуситов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Американские военные в минувшую среду уничтожили четыре беспилотника и ракету на контролируемой хуситами территории Йемена, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Центральное командование Соединенных Штатов успешно задействовало и уничтожило четыре БПЛА и одну ракету класса "земля-воздух" в районах Йемена, контролируемых хуситами", - говорится в сообщении.

В нем утверждается, что "это оружие представляло угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе, такие действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод".

Удары последовали за пуском хуситами с территории Йемена противокорабельной баллистической ракеты в Аденский залив. Ракета не задела ни одно судно, сообщений о пострадавших или ущербе не поступало, отмечает CENTCOM.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии.

Хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.