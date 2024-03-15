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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:54

США сообщили об уничтожении ракет и дронов на территории Йемена

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - США в четверг уничтожили девять противокорабельных ракет и два БПЛА на территории Йемена, сообщило центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Силы CENTCOM успешно поразили и уничтожили девять противокорабельных ракет и два беспилотных летательных аппарата в контролируемых хуситами районах Йемена", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в четверг командование зафиксировало пуски двух противокорабельных баллистических ракет с территории Йемена в направлении Аденского залива, и двух - в направлении Красного моря.

Сообщений о пострадавших членах экипажей, повреждений судов или же кораблей США и коалиции не поступало, отмечает CENTCOM.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что был зафиксирован инцидент, связанный с ракетными пусками, с судном в 50 морских милях к юго-западу от йеменского города Ходейда.

"Капитан сообщил, что две ракеты пролетели над судном и что он услышал два громких взрыва в отдалении", - говорится в сообщении на сайте UKMTO.

Отмечается, что экипаж в безопасности, судно повреждений не получило и направляется в порт следования.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии.

Хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.

Хроника 17 декабря 2023 года – 15 марта 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
CENTCOM ХАМАС Йемен США
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