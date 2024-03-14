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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

Протестующие заблокировали шоссе в Тель-Авиве, требуя вернуть заложников из Газы

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Протестующие заблокировали основное израильское шоссе Аялон в центральном районе страны близ Тель-Авива с требованием к властям Израиля заключить сделку для освобождения заложников, находящихся в секторе Газа, сообщает в четверг The Times of Israel.

Участники демонстрации требуют немедленного освобождения находящихся в плену у ХАМАС 130 заложников. Люди скандируют: "Сделка, немедленно!" Они принесли с собой фотографии 19 женщин-заложниц, которые, предположительно, все еще находятся в секторе Газа.

В последние месяцы родственники заложников и неравнодушные граждане не раз блокировали дороги в разных частях Израиля в рамках протестов с требованием вернуть заложников домой.

Шоссе Аялон соединяет между собой самые главные шоссе в центральном районе Израиля.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, во время которого более 100 заложников вернулись в Израиль, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря 2023 года.

Израиль Тель-Авив ХАМАС сектор Газа
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