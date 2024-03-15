20 человек погибли и 155 ранены во время ожидания гуманитарной помощи в Газе

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - По меньшей мере 20 человек погибли в результате обстрела во время ожидания продовольственной помощи в Газе, сообщает телеканал CNN.

Министерство здравоохранения сектора Газа заявило, что инцидент произошел, когда "израильские оккупационные силы нанесли удар по скоплению граждан, ожидающих гуманитарной помощи".

По данным министерства, 20 человек были убиты и еще 155 ранены, пострадавших доставляют в больницу.

Очевидцы сообщили, что по району был нанесен удар, по их словам, похожий на танковый или артиллерийский обстрел.

Армия обороны Израиля пока не прокомментировала ситуацию.