Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:32

20 человек погибли и 155 ранены во время ожидания гуманитарной помощи в Газе

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - По меньшей мере 20 человек погибли в результате обстрела во время ожидания продовольственной помощи в Газе, сообщает телеканал CNN.

Министерство здравоохранения сектора Газа заявило, что инцидент произошел, когда "израильские оккупационные силы нанесли удар по скоплению граждан, ожидающих гуманитарной помощи".

По данным министерства, 20 человек были убиты и еще 155 ранены, пострадавших доставляют в больницу.

Очевидцы сообщили, что по району был нанесен удар, по их словам, похожий на танковый или артиллерийский обстрел.

Армия обороны Израиля пока не прокомментировала ситуацию.

Хроника 07 октября 2023 года – 15 марта 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Компания Rheinmetall намерена построить на Украине четыре оружейных завода

Вилдерс намерен бороться за правый кабмин в Нидерландах, отказавшись от премьерства

Что произошло за день: четверг, 14 марта

Starship впервые достиг орбиты, но не смог приводниться в океане

Сверхтяжелая ракета Starship стартовала в третий испытательный полет

Сверхтяжелая ракета Starship стартовала в третий испытательный полет

Суд в Финляндии отказался рассматривать жалобы на закрытие границы с Россией

Генсек НАТО призвал союзников поторопиться с поставками боеприпасов Украине

Ким Чен Ын сел за штурвал танка на армейских соревнованиях в КНДР

Песков на вопрос о нападении на Волкова посоветовал обращаться в МИД Литвы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });