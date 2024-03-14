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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Rheinmetall в 2023 году нарастил выручку до рекорда

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Германский оборонный концерн Rheinmetall AG, крупнейший в мире производитель артиллерийских боеприпасов, в 2023 году нарастил выручку на 12%, скорректированную EBIT – на 19%, при этом оба показателя обновили рекорды.

Как отмечается в пресс-релизе компании, выручка в прошлом году составила 7,176 млрд евро, EBIT без учета разовых факторов (операционная прибыль) – 918 млн евро.

Портфель заказов также установил новый исторический максимум, увеличившись на 44% до 38,3 млрд евро.

Чистая прибыль выросла до 535 млн евро с 474 млн евро годом ранее.

В этом году Rheinmetall ожидает роста выручки примерно до 10 млрд евро.

"Началось новое десятилетие в истории политики в области безопасности, - заявил глава компании Армин Паппергер, чьи слова приводятся в пресс-релизе. - В этой ситуации мы в Rheinmetall благодарны за возможность внести решительный вклад в восстановление обороноспособности нашей страны. Мы не жалеем себя, чтобы выполнить эту задачу национального значения. Мы активно инвестируем, строим новые заводы и серьезно расширяем штат".

Совет директоров компании будет рекомендовать повышение годовых дивидендов до 5,7 евро с 4,3 евро на акцию.

Бумаги Rheinmetall дорожают на 4,6% на торгах во Франкфурте в четверг.

Rheinmetall Германия
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