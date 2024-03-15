Компания Rheinmetall намерена построить на Украине четыре оружейных завода

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Немецкая компания Rheinmetall планирует построить на Украине как минимум четыре оружейных завода по производству снарядов, военной техники, пороха и средств ПВО, сообщила газета Le Monde.

"Украина сейчас для нас важный партнер, мы видим там потенциал оборота в размере от двух до трех миллиардов евро в год", - приводит издание слова председателя совета директоров компании Армина Паппергера, представлявшего в четверг итоги 2023 года.

В середине февраля этот крупнейший производитель военной техники Германии объявил о соглашении с украинским предприятием о производстве на Украине 155-мм артиллерийских снарядов.

"Завод, фундамент которого вскоре заложат в месте, сохраняемом в секрете, будет точной копией завода по производству боеприпасов, который Rheinemetall в настоящее время строит на своем историческом месте на севере Германии, в Унтерлюсе", - передает Le Monde.

По словам Паппергера, суммарно на всех своих предприятиях Rheinmetall рассчитывает на объем производства в 1,1 млн 155-мм снарядов в год в среднесрочной перспективе. Ожидается, что компания произведет 700 тыс. снарядов в 2025 году и до 500 тыс. - в нынешнем. Газета отмечает, что прежде Rheinmetall производила 70 тыс. снарядов в год.