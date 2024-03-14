Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:57

Глава Shell в 2023 году заработал свыше $10 млн

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Ваэль Саван заработал в общей сложности 7,94 млн фунтов стерлингов ($10,1 млн) за свой первый год на посту главного исполнительного директора Shell, говорится в сообщении компании.

Базовая зарплата Савана составляет 1,4 млн фунтов, годовой бонус за прошлый год достиг 2,7 млн фунтов, а бонус в виде акций, которыми он сможет воспользоваться только через несколько лет при условии достижения компанией определенных целевых показателей, составил 2,6 млн фунтов. Кроме того, руководитель получил различные компенсации, в том числе связанные с релокацией, на сумму около 335 тыс. фунтов.

Его предшественник Бен ван Берден в 2022 году получил вознаграждение в размере 9,7 млн фунтов, включая бонусы.

Как сообщалось, скорректированная прибыль Shell в минувшем году упала на 29%, до $28,25 млрд.

Акции компании на торгах в четверг дорожают на 0,2%, Капитализация Shell за последние 12 месяцев повысилась на 14,6%, до 162 млрд фунтов.

Shell Ваэль Саван
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

В Shell с 1 января сменится CEO

Новости

Starship впервые достиг орбиты, но не смог приводниться в океане

Сверхтяжелая ракета Starship стартовала в третий испытательный полет

Сверхтяжелая ракета Starship стартовала в третий испытательный полет

Суд в Финляндии отказался рассматривать жалобы на закрытие границы с Россией

Генсек НАТО призвал союзников поторопиться с поставками боеприпасов Украине

Ким Чен Ын сел за штурвал танка на армейских соревнованиях в КНДР

Песков на вопрос о нападении на Волкова посоветовал обращаться в МИД Литвы

Что случилось этой ночью: четверг, 14 марта

Обострение палестино-израильского конфликта

США могут поддержать уничтожение объектов ХАМАС в Рафахе

США могут поддержать уничтожение объектов ХАМАС в Рафахе

Демократы в палате представителей США требуют рассмотреть законопроект о помощи Украине

Демократы в палате представителей США требуют рассмотреть законопроект о помощи Украине

США направили к Газе еще четыре военных корабля для строительства причала

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });