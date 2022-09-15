В Shell с 1 января сменится CEO

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Shell Бен ван Берден покинет свой пост в конце 2022 года, новым CEO компании с 1 января 2023 года станет Ваэль Саван.

Как говорится в пресс-релизе компании, Саван, являющийся в настоящее время директором подразделения комплексной газовой разработки и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), также войдет в совет директоров Shell.

Бен ван Берден останется в компании в качестве консультанта совета директоров до 30 июня 2023 года, после чего покинет Shell.

Ваэль Саван начал работу в Shell в 1997 году, в последние три года он является членом исполнительного комитета компании. До этого он входил в команду топ-менеджеров подразделения Shell в сегменте upstream (разведка и добыча нефти и газа).

Акции Shell подорожали на 40% с начала 2022 года.