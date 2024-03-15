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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:46

Инфляция во Франции в феврале оказалась выше прогноза

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в феврале увеличились на 3,2% в годовом выражении. Об этом говорится в окончательных данных Национального статистического управления Insee.

Предварительные данные указывали на подъем на 3,1%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали их пересмотра.

В январе инфляция во Франции составляла 3,4%.

Относительно января потребительские цены выросли на 0,9%, этот показатель совпал с предварительными данными и с прогнозами рынка.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в феврале выросли на 3% за год (ранее сообщалось о подъеме на 2,9%) и на 0,8% в помесячном сравнении. Месяцем ранее цены выросли на 3,1% в годовом выражении и сократились на 0,2% в помесячном.

Подъем цен на продукты питания во Франции в прошлом месяце замедлился до 3,6% в годовом выражении с 5,7% месяцем ранее, тогда как рост цен на энергоносители ускорился до 4,3% с 1,9%.

Темпы повышения стоимости услуг в феврале остались на январском уровне 3,2%. Промышленные товары подорожали на 0,4%, а цены на табачные изделия взлетели на 18,7%.

Франция
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