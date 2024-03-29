Инфляция во Франции в марте упала до минимума с августа 2021 года

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В марте во Франции потребительские цены, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в марте увеличились на 2,4% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего предварительные данные.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,2% в феврале и упа‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ла до минимума с августа 2021 года.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал менее существенное ослабление - до 2,8%.

Потребительские расходы во Франции в феврале не изменились по сравнению с январем. Аналитики в среднем ожидали их роста на 0,2%.

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