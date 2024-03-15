Два сооснователя производителя электромобилей XPeng покинули руководящие посты

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Два сооснователя китайского производителя электромобилей XPeng покинули руководящие должности в компании.

Генри Ся более не занимает пост президента компании, а Хэ Тао – должность старшего вице-президента, сообщило издание Securities Times со ссылкой на изменения на сайте XPeng.

Оба бизнесмена теперь указаны как "пожизненные почетные советники".

Третий соучредитель, Ян Чунлэй, покинул компанию в 2017 году.

Акции XPeng на торгах в Гонконге в пятницу подешевели на 1,1%.