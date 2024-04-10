XPeng готовится начать продажи электромобилей в Гонконге и Макао

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей XPeng Inc. готовится начать продажи в Гонконге и Макао.

Компания сообщила, что выйдет на гонконгский рынок через дилерское партнерство с малазийской Sime Darby Motors.

"Выход на рынок Гонконга является следующим стратегическим шагом в развитии бизнеса XPeng", - говорится в пресс-релизе компании.

В середине мая XPeng представит в Гонконге электрический внедорожник G6, а также семиместный минивэн X9. Поставки обеих моделей начнутся с третьего квартала.

Компания также заключила партнерское соглашение с автомобильной группой Xin Kang Heng Holding для выхода на рынок Макао, где планирует представить четыре модели электромобилей - G9, X9, G6 и P7i.

Xin Kang Heng является дилером Honda, Nissan, Infinity и других брендов в Макао.

В прошлом месяце XPeng вышла на рынок Малайзии, а две недели назад объявила о создании долгосрочного стратегического партнерства в Таиланде с автодилером Neo Mobility Asia.

Акции XPeng подорожали на 7,7% по итогам торгов в Гонконге в среду. Стоимость ADR компании в Нью-Йорке на предварительных торгах выросла на 3,2%.