Промпроизводство в США в феврале неожиданно выросло на 0,1%

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в США в феврале увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система.

Аналитики ожидали сохранения показателя на январском уровне, по данным Trading Economics.

В январе, согласно пересмотренным данным, промпроизводство упало на 0,5%, в то время как ранее было объявлено о сокращении на 0,1%.

Производство в перерабатывающей промышленности, на долю которой приходится 78% общего показателя, в прошлом месяце увеличилось на 0,8%. Рост в горнодобывающей промышленности (включая добычу нефти и газа) составил 2,2%. При этом электроэнергетическая отрасль продемонстрировала спад на 7,5% во многом за счет теплой погоды.

Использование производственных мощностей составило 78,3%, что совпало с пересмотренными январскими данными. Ранее сообщалось, что в январе показатель составлял 78,5%, и эксперты ожидали его сохранения на этом уровне.

Общий объем промпроизводства в США в феврале снизился на 0,2% относительно того же месяца прошлого года. В январе показатель уменьшился на 0,3% в годовом выражении.