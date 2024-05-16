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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Промпроизводство в США в апреле не изменилось вопреки прогнозу

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в США в апреле не изменился по сравнению с мартом, сообщила Федеральная резервная система.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 0,1%.

В марте, по пересмотренным данным, промпроизводство выросло на 0,1%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.

Производство в перерабатывающей промышленности, на долю которой приходится 78% общего показателя, в прошлом месяце уменьшилось на 0,3%. В горнодобывающей промышленности (включая добычу нефти и газа) показатель снизился на 0,6%, в электроэнергетической отрасли - вырос на 2,8%.

Использование производственных мощностей в апреле уменьшилось до 78,4% по сравнению с пересмотренными 78,5% месяцем ранее. Прежде сообщалось, что в марте этот показатель составил 78,4%, и эксперты ожидали его сохранения на этом же уровне в апреле.

Общий объем промпроизводства в США в прошлом месяце был на 0,4% ниже, чем в апреле 2023 года. В марте промпроизводство выросло на 0,1% в годовом выражении.

США ФРС
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