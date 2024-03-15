Хуситы планируют расширить зону атак против израильских судов до мыса Доброй Надежды

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Хуситы расширяют на Индийский океан вплоть до мыса Доброй Надежды область, где они собираются наносить удары по судам, имеющим отношение к Израилю. Об этом заявил в пятницу военный представитель мятежников бригадный генерал Яхья Сари.

"Вооруженные силы Йемена начали увеличивать область действий против израильских судов, а также судов, связанных с Израилем или направляющихся в порты оккупированной Палестины; включили в нее воды Индийского океана до мыса Доброй надежды", - приводит слова Сари агентство ЭФЭ.

Он также предостерег экипажи судов, "направляющихся в порты оккупированной Палестины или выходящих из них, от того, чтобы миновать мыс Доброй Надежды, поскольку иначе они станут законной целью".

Сари добавил, что хуситы уже провели три операции против израильских и американских кораблей в Индийском океане, применив "различные противокорабельные ракеты и БПЛА".

Кроме того, представитель хуситов признал их ответственность за нападение в пятницу на балкер Pacific 01, следующий под флагом Вьетнама, а также на эсминец США в Красном море. Но он не привел каких-либо подробностей атак.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии.

Кроме того, хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.