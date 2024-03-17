В Британии сообщили об обстреле судна в Аденском заливе близ Йемена

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Торговое судно, проходившее через Аденский залив ранним утром в воскресенье, сообщило о взрыве в непосредственной близости, но урона атака ему не причинила, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Сообщений об уроне судну не поступало, экипаж в безопасности. Судно двигается в направлении следующего порта захода", - говорится в сообщении.

Йеменские повстанцы-хуситы пока не отреагировали на эти сообщения.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.