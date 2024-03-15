Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Оператор кабельного телевидения в Гагаузии оштрафован за показ телеканалов РФ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Оператор кабельного телевидения в Гагаузской автономии Молдавии оштрафован за то, что ретранслировал российские телеканалы.

"Совет телевидения и радио (СТР) оштрафовал на сумму 120 тыс. леев двух кабельных операторов из Гагаузии за незаконную трансляцию российских телеканалов и за незаконную работу", - сообщила в пятницу пресс-служба совета.

Согласно пресс-релизу, на заседании в пятницу СТР оштрафовал компанию Orvitmedia на 70 тыс. леев (около $4 тыс.) за ретрансляцию российских телеканалов и на 20 тыс. леев за работу без авторизации. Компания транслирует 65 телеканалов, среди которых запрещенные к показу в Молдавии "Первый канал", "Россия 24" и "Россия 1".

Другую компанию, Ilk Halk Televizionu, оштрафовали на 30 тыс. леев (около 1600 долларов) повторно за работу без авторизации.

С начала СВО на Украине в Молдавии запрещена ретрансляция российских телеканалов. Также было закрыто около 10 телеканалов, которые ретранслировали российские информационные программы.

В Гагаузской автономии несколько кабельных операторов не соблюдают этот запрет.

Молдавия Гагаузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шольц отказался приравнивать помощь Киеву к войне с Россией

Шольц отказался приравнивать помощь Киеву к войне с Россией

Путин заявил о попытке Украины ударами по приграничным областям сорвать голосование

Рестораны McDonald's по всему миру столкнулись с системными сбоями

К Clearstream в российские суды подали иски на 74 млн евро

К Clearstream в российские суды подали иски на 74 млн евро

Nissan и Honda оценят целесообразность партнерства в области электромобилей

Nissan и Honda оценят целесообразность партнерства в области электромобилей

Оппозиция во Франции раскритиковала интервью Макрона с заявлениями в адрес РФ

Оппозиция во Франции раскритиковала интервью Макрона с заявлениями в адрес РФ

Что случилось этой ночью: пятница, 15 марта

Рынки акций Европы преимущественно снизились в четверг

Рынки акций Европы преимущественно снизились в четверг
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });