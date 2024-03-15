Оператор кабельного телевидения в Гагаузии оштрафован за показ телеканалов РФ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Оператор кабельного телевидения в Гагаузской автономии Молдавии оштрафован за то, что ретранслировал российские телеканалы.

"Совет телевидения и радио (СТР) оштрафовал на сумму 120 тыс. леев двух кабельных операторов из Гагаузии за незаконную трансляцию российских телеканалов и за незаконную работу", - сообщила в пятницу пресс-служба совета.

Согласно пресс-релизу, на заседании в пятницу СТР оштрафовал компанию Orvitmedia на 70 тыс. леев (около $4 тыс.) за ретрансляцию российских телеканалов и на 20 тыс. леев за работу без авторизации. Компания транслирует 65 телеканалов, среди которых запрещенные к показу в Молдавии "Первый канал", "Россия 24" и "Россия 1".

Другую компанию, Ilk Halk Televizionu, оштрафовали на 30 тыс. леев (около 1600 долларов) повторно за работу без авторизации.

С начала СВО на Украине в Молдавии запрещена ретрансляция российских телеканалов. Также было закрыто около 10 телеканалов, которые ретранслировали российские информационные программы.

В Гагаузской автономии несколько кабельных операторов не соблюдают этот запрет.