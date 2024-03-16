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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

МИД Финляндии призвал Запад не исключать возможность отправки войск на Украину

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Западные страны не должны полностью отказываться от идеи отправки войск на Украину, считает министр иностранных дел Финляндии Эвелина Валтонен.

"Важно, чтобы мы не исключали все в долгосрочной перспективе, поскольку мы не знаем, насколько серьезной станет ситуация", - сказала она в интервью NatSec Daily.

"Но позиция Финляндии ясна: мы сейчас не отправляем никаких войск и не желаем это обсуждать", - подчеркнула министр.

По словам Валтонен, в настоящее время самым важным является продолжение помощи Украине. Она отметила, что Финляндия израсходовала на помощь Киеву 0,6% своего ВВП, в то время как США - 0,3%.

"Многие европейские страны могли бы сделать гораздо больше", - добавила Валтонен.

Она выразила мнение, что задержки в Конгрессе США с финансированием помощи Украине могут отразиться на репутации Вашингтона на мировой арене.

США Финляндия Эвелина Валтонен
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