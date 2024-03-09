The Telegraph сообщила о рекомендации для ЕС быть готовыми к выходу США из НАТО

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Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Европе стоит составить план действий на случай, если США примут решение покинуть Североатлантический альянс, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на неназванных дипломатов из стран НАТО.

"Дипломаты из стран-членов НАТО сказали, что европейцам нужно составить план и пересмотреть нынешние оборонные возможности в свете угроз от Дональда Трампа", - говорится в публикации.

По словам одного из собеседников The Telegraph, Трамп вызывает обеспокоенность, поскольку "никто не знает, что он соберется сделать". Другой дипломат сказал, что если Трамп одержит победу на президентских выборах США в ноябре, он может "ослабить приверженность Америки альянсу".

Источники заявили о необходимости обсудить способы, как застраховаться от риска выхода США из НАТО. По их мнению, при соответствующем раскладе такие страны, как Великобритания, должны будут обеспечить еще большее лидерство в сфере европейской безопасности.

В Великобритании, в свою очередь, считают, что НАТО стала сильнее за последний год благодаря присоединению Финляндии и Швеции.

Трамп является основным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии. The Telegraph отмечает, что "перспектива его возможного возвращения в Белый дом вызвала беспокойство в Европе о дальнейшей американской поддержке Украины, а также приверженности страны к НАТО".

В феврале Трамп напомнил, что во время своего президентства настаивал на увеличении странами НАТО расходов на оборону. Трамп заявил, что в разговоре с президентом одной из крупных стран альянса он от лица США отказался защитить ее при нападении, поскольку данное государство не тратит на оборону достаточно средств. Это заявление вызвало критику в большинстве государств НАТО.

При этом Трамп не говорит о возможности выхода из НАТО, эта тема не звучит среди его предвыборных обещаний.

Во время своего первого президентства Трамп нередко критиковал НАТО, однако в итоге никаких мер против альянса не принял. Напротив, Трамп активно призывал союзников наращивать оборонные бюджеты, чтобы сделать альянс сильнее и менее зависимым от американских вооруженных сил. Такой же позиции придерживается и администрация нынешнего президента Джо Байдена.