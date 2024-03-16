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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Произошла очередная ракетная атака на торговое судно вблизи йеменского побережья

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Британское Управление морских торговых операций (UKMTO) сообщило, что получило информацию об инциденте в 65 морских милях к западу от йеменского пота Ходейда.

Капитан торгового судна сообщил о взрыве, зафиксированном на определенном расстоянии от правого борта. Судно не получило повреждений, экипаж в безопасности, оно продолжает следовать к порту назначения, говорится в сообщении UKMTO.

Аналогичное сообщение распространила британская морская охранная фирма Ambrey, однако по ее информации судно было атакован примерно в 80 милях от Ходейды. В сообщениях СМИ отмечается, что неясно, имеют ли в виду Ambrey и UKMTO один и тот же инцидент.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии.

Хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, в ноябре прошлого года стали обстреливать суда в Красном море.

UKMTO Йемен ХАМАС Красное море
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