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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Мадуро будет переизбираться на пост президента Венесуэлы

Мадуро будет переизбираться на пост президента Венесуэлы
Фото: Carolina Cabral/Getty Images

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Единая социалистическая партия (ЕСП) Венесуэлы в субботу объявила Николаса Мадуро, действующего президента страны, кандидатом от партии на президентских выборах, которые пройдут в июле.

"В эту субботу, 16 марта, во время пленарного заседания Пятого Конгресса Единой социалистической партии Венесуэлы лидер Боливарианской революции Николас Мадуро объявлен кандидатом на президентских выборах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.

Таким образом, на летних выборах он будет баллотироваться на третий срок на посту президента Венесуэлы. Мадуро занимает пост главы государства с 2013 года: он пришел ко власти после кончины прежнего лидера страны Уго Чавеса.

Президентские выборы состоятся в Венесуэле 28 июля 2024 года.

Венесуэльская оппозиция в ходе праймериз выбрала своим кандидатом Марию Корину Мачадо. Однако власти Венесуэлы запретили ей в течение нескольких лет выставлять кандидатуру на выборах, поэтому, как ожидается, ближайшие выборы президента Мачадо пропустит.

Венесуэла Николас Мадуро
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