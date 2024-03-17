Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 марта

Атака на Славянский НПЗ на Кубани, Европейские страны задолжали НАТО 56 млрд евро, эвакуация города из-за извержения вулкана в Исландии

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Несколько беспилотников атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае. В результате падения одного из них начался пожар, который уже потушен, сообщил кубанский оперштаб. Жертвой атаки стал один человек, причина смерти - сердечный приступ.

- Минобороны РФ заявило о нейтрализации 35 дронов ВСУ над восемью российскими регионами. В том числе, сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву - два в Домодедовском городском округе Подмосковья, один в Раменском и один в Ступинском.

- Нигер выходит из военного соглашения с США. В Нигере находятся около тысячи американских военных, которые, в частности, контролируют базу беспилотников в центре страны.

- Европейские члены НАТО задолжали 56 млрд евро на оборону. Самый большой долг - у Германии, прошлогодние взносы которой в альянс оказались на 14 млрд евро меньше, чем требовалось для достижения целевого показателя.

- Николас Мадуро будет переизбираться на пост президента Венесуэлы. Действующего главу государства выдвинула Единая социалистическая партия, он баллотируется на третий срок.

- В Исландии эвакуировали город Гриндавик из-за извержения вулкана.