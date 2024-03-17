Власти Исландии эвакуировали город Гриндавик из-за извержения вулкана

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Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Жителей исландского города Гриндавика и туристов, находившихся на курорте "Голубая лагуна", эвакуировали из-за извержения вулкана на полуострове Рейкьянес, сообщил телеканала CNN.

По данным местных властей, на геотермальном курорте "Голубая лагуна" находилось около 700 человек, в том время как жителей города было "достаточно мало".

СМИ отмечают, что это четвертое извержение вулкана на полуострове за последние три месяца.