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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Власти Исландии эвакуировали город Гриндавик из-за извержения вулкана

Власти Исландии эвакуировали город Гриндавик из-за извержения вулкана
Micah Garen/Getty Images

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Жителей исландского города Гриндавика и туристов, находившихся на курорте "Голубая лагуна", эвакуировали из-за извержения вулкана на полуострове Рейкьянес, сообщил телеканала CNN.

По данным местных властей, на геотермальном курорте "Голубая лагуна" находилось около 700 человек, в том время как жителей города было "достаточно мало".

СМИ отмечают, что это четвертое извержение вулкана на полуострове за последние три месяца.

Исландия Гриндавик Рейкьянес
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