Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на японском острове Хонсю

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на острове Хонсю (Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, землетрясение зафиксировано в 00:17 мск в воскресенье, его эпицентр находился в 12 км к северо-западу от города Фукусима.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,8. По данным американских сейсмологов, его очаг находился на глубине 47,6 км.