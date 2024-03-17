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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на японском острове Хонсю

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на острове Хонсю (Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, землетрясение зафиксировано в 00:17 мск в воскресенье, его эпицентр находился в 12 км к северо-западу от города Фукусима.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,8. По данным американских сейсмологов, его очаг находился на глубине 47,6 км.

Япония Фукусима
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