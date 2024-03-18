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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Монголии у границы с Россией

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,5 зафиксирован на территории Монголии в 299 км к востоку от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зарегистрированного в 03:45 по местному времени в понедельник землетрясения находился примерно в 16 км от границы с РФ.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,1 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве и сопредельных районах Монголии, сейсмоактивность в Туве сохраняется с конца 2011 года.

Монголия РФ Тува
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