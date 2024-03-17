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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Дрон-камикадзе уничтожил старый неработающий вертолет в Приднестровье

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Министерство государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило, что в воскресенье беспилотник уничтожил вертолет, стоявший на стоянке в одной из воинских частей.

"Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, полет которого был зафиксирован со стороны "Клеверного моста" (распложен недалеко от границы с Украиной - ИФ). Пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование", - говорится в сообщении пресс-службы МГБ непризнанной ПМР.

На распространенных властями кадрах видно, как беспилотник врезается в находящийся на стоянке старый вертолет Ми-8. Вертолет находился в нерабочем состоянии.

В свою очередь Бюро реинтеграции при правительстве Молдавии "после изучения видеоматериалов и обмена информацией" расценило инцидент как "попытку спровоцировать страх и панику в регионе", отметив, что "военная техника, представленная на кадрах, не работает уже несколько лет".

"Молдавские власти, находящиеся в контакте с украинской стороной, не подтверждают никакого нападения на приднестровский регион", - заявили в Бюро.

В Приднестровье действует "желтый код" террористической угрозы. Эта мера продлевается в 20-й раз с конца мая 2022 года и мотивируется "сохраняющейся угрозой теракта и необходимостью продолжения осуществления деятельности по противодействию его совершения". В частности, полеты беспилотников запрещены без разрешения приднестровского министерства госбезопасности.

Приднестровье
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