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Молдавия ограничивает экспорт из Приднестровья товаров двойного назначения

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян подтвердил, что Кишинев ограничивает экспорт из Приднестровского региона товаров двойного назначения. Так он объяснил журналистам причины ограничения экспорта тираспольского завода "Электромаш".

"Эта проблема касается не реинтеграции, а безопасности, связано с продукцией предприятия и направлениями ее экспорта. Вопрос находится в компетенции комиссии, которая занимается товарами двойного назначения. Такая же ситуация и с компаниями с правого берега Днестра. Продукция, экспортируемая некоторыми компаниями и с правого, и с левого берегов Днестра, может быть признана как "товары двойного назначения", то есть ее могут использовать в военных или близких к тому целях. На экспорт таких товаров в определенные направления существует запрет", - сказал Серебрян.

"Мы поговорили с директором компании, и делаем все возможное, чтобы скорректировать направления", - отметил он.

Власти Приднестровья объявили, что тираспольский завод "Электромаш" с 1 апреля ушел в вынужденный простой, а "600 работников остаются без средств к существованию". Тираспольская администрация возложила вину за остановку предприятия региона на власти Молдовы, которые, "блокируют экспорт завода". Предприятие занимается производством электрических машин переменного тока взрывозащищенного и общепромышленного исполнений для привода насосного, вентиляционного и прочих видов оборудования, предназначенного для угольной, химической, нефтяной, газовой, горнорудной, металлургической и других отраслей промышленности, а также энергетики. Продукция поставлялась более чем в 40 стран мира.

Молдавия Приднестровье Электромаш Олег Серебрян
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