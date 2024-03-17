Почти 250 тыс. человек уже проголосовали на выборах президента РФ за границей

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Почти 250 тысяч россиян на данный момент проголосовали за рубежом, заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

"По состоянию на 18:00, с учетом досрочного и трехдневного голосования, общее количество проголосовавших уже составило 249 806 человек", - сказал Иванов, выступая в ЦИК РФ.

Он отметил, что "антироссийские силы за рубежом" предпринимали попытки "представить факт проявления гражданской ответственности наших граждан в виде некой протестной активности".

"Технология таких вбросов была примитивной: брались многочисленные фото и видео очередей россиян, которые в разное время и в разные дни пришли голосовать на один из многочисленных избирательных участков, образованных российскими загранучреждениями, а потом этот фото- и видеоряд монтировался под некую акцию протеста", - добавил замминистра.

Он подчеркнул, что "доброжелательное общение" граждан с сотрудниками посольств было наглядным примером того, что они "пришли именно голосовать, а не участвовать в акциях антироссийского характера".

По словам Иванова, в ходе голосования за рубежом "не обошлось без провокаций". "Степень агрессии варьировалась от митингов со звуковым сопровождением до блокирования входов на участок. Самым вопиющим актом на данный момент была попытка поджога участка в посольстве России в Кишиневе. Нападавший бросил в здание две бутылки с зажигательной смесью, слава Богу, обошлось без жертв. Поступали и угрозы с минированием", - сообщил замглавы МИД РФ.

По его словам, благодаря действиям служб безопасности загранучреждений, в том числе с привлечением местных правоохранительных органов, эти инциденты "удалось своевременно купировать и не допустить срыва избирательного процесса".

"Нам еще предстоит процесс голосования, с учетом разницы во времени последние участки закроются в 5 часов утра по московскому времени, однако уже сейчас можно с уверенностью сказать: нашим оппонентам не удалось сорвать выборы президента России среди наших граждан за рубежом", - сказал Иванов.