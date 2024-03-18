Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Starship на орбите, самая древняя спокойная галактика, а также отсутствие связи мобильников с риском развития опухолей мозга

Ракета-носитель с прототипом корабля Starship стартовала с космодрома в США Фото: AP/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- "Джеймс Уэбб" отыскал самую древнюю мертвую галактику, в которой больше практически не рождаются новые звёзды. Она существовала, когда Вселенной было всего 700 млн лет, и по массе сравнима с Малым Магеллановым Облаком. Возможно, что затишье в этой галактике – лишь временное явление.

- Сверхтяжелая ракета Starship с третьего раза попала на околоземную орбиту и сошла с нее, однако на последних этапах возвращения в атмосферу Земли корабль был потерян. Первая ступень почти смогла приводниться в океан, однако тоже была потеряна.

- Использование мобильного телефона, даже очень частое в течение многих лет, никак не влияет на риск развития опухолей мозга – ни доброкачественных, ни злокачественных. В работу с 2007 по 2012 год были включены почти 265 тысяч человек в возрасте 18 лет и старше, медианный период наблюдения за ними составил 7,12 года (более 1,8 миллиона человеко-лет), это самая крупная на данный момент выборка.

- В прошлом году палеонтологи описали огромного кита из семейства базилозавров (Basilosauridae), который населял мелководья у берегов Перу около 40 млн лет назад. Он получил название Perucetus colossus. По средним оценкам первооткрывателей, его вес составлял около 180 т, это сравнимо с массой современного синего кита. Однако благодаря стараниям американских палеонтологов древний кит перуцет похудел более чем на 100 т – ученые выявили несколько методологических ошибок в работе коллег.

- Ученые построили самую протяженную дендрохронологическую шкалу по фрагментам древесного угля. Они использовали образцы, отобранные во время раскопок раннесредневековых сыродутных горнов на юго-востоке Русского Алтая. По словам ученых, это первая в России 377-летняя дендрохронологическая шкала, построенная по фрагментам древесного угля.

- Финские ученые выяснили, что снижение экспрессии белка теплового шока приводит к задержке митоза и длительному росту клеток в длину. Удлинение клеток могло придавать им повышенную прочность в многоклеточных сообществах.

- У самцов мышей высокожировая диета в сочетании с микропластиком, который попадал в их организм из питьевой воды, вызвала серьезные нарушения репродуктивной функции.

- Лекарства от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) снижают риск смерти от всех причин среди тех, кто страдает от этого синдрома. К такому выводу пришли шведские ученые, которые проанализировали данные почти 150 тысяч человек. Ранее сообщалось о повышении риска развития сердечно-сосудистых заболеваний при приеме препаратов от СДВГ. Синдром представляет собой распространенное расстройство нейроразвития, которое проявляется в детском возрасте и примерно в половине случаев продолжается во взрослой жизни.

- Орбитальный аппарат MRO обнаружил на Марсе Гору Ночи – разрушенный и огромный щитовой вулкан, в соседях которого числится реликтовый ледник. Когда именно был активен вулкан, ученым еще только предстоит установить. Диаметр вулкана достигает 250 км, а высота в 9 км делает вулкан седьмым по высоте на планете.