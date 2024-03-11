Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Переоткрытая самая маленькая кувшинка в мире, первые люди в Закарпатье и исчезновение неуловимого лиса Рэмбо в австралийском заповеднике

Фото: Oli Scarff/Getty Images

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Частицы с одноименным зарядом могут притягиваться друг к другу. Как выяснили ученые, такое возможно в некоторых видах растворов. При этом наблюдается нарушение зарядовой симметрии. Примечательно, что положительно заряженные частицы отталкивались при любом уровне pH в водных растворах. При этом в спиртовых растворах ученые наблюдали обратную картину: положительно заряженные частицы притягивались, а отрицательные отталкивались.

- Первые люди пришли на запад современной Украины примерно 1,42 млн лет назад. Ученые выяснили это после того, как по космогенным нуклидам датировали артефакты из местонахождения Королёво, которое находится в Закарпатской области. По мнению специалистов, изученная стоянка – древнейшее надежно установленное свидетельство пребывания древних людей и самый северный известный археологический объект, где предположительно пребывали люди прямоходящие (Homo erectus).

- Как продлить светимость некоторых массивных белых карликов и затормозить процесс их остывания? Группа астрономов пришла к выводу, что это очень просто – можно запустить внутри карлика конвекционные потоки и процесс дистилляции путем добавки тяжелой примеси. Белые карлики представляют собой заключительный этап жизни звезд массой до 8-11 масс Солнца, подобная судьба ждет и нашу звезду.

- На чайных плантациях в северной части Западной Бенгалии обнаружили захоронения пяти индийских слонят, которые, по-видимому, были сделаны их сородичами. Три слоненка умерли из-за сердечной и дыхательной недостаточности, а еще два – в результате осложнений острых микробных инфекций. Захоронения делались по ночам на разных чайных плантациях. В процессе закапывания слоны даже трубили и ревели в течение 30–40 минут. Закопаны были только тела слонят, а их ноги торчали над землей. На спинах погибших были ссадины и ушибы – слонят, вероятно, переносили на достаточно большие расстояния, держа за ноги и хоботы. После погребения слоны старались обходить место захоронения, что противоречит предыдущим данным о том, что слоны возвращаются к телам своих умерших сородичей.

- Бомбардировка заряженными частицами разрушает ледяную поверхность спутника Юпитера Европы сильнее микрометеоритов, а объемы производимого при этом кислорода уменьшают шансы на обитаемость ее подповерхностного океана.

- Во Внутренней Монголии нашли останки древнего мужчины, которому очень сильно повезло. Примерно в III веке нашей эры он сломал бедренную кость сразу в двух местах, но выжил и даже залечил свою поврежденную ногу. Двойной перелом случился в результате одного события – возможно, в результате падения с лошади или большой высоты во время сражения. Медицинская помощь, как отмечается, была качественна для того времени: мужчине поправили, насколько это было возможно, смещение, а затем на поврежденную ногу наложили шину.

- Лис Рэмбо, который мешал планам по реинтродукции редких сумчатых и грызунов в австралийский лес Пиллига, исчез осенью 2022 года – и это пошло на пользу всей местной экосистеме. Сумчатые и грызуны отлично прижились на новом месте. В заповеднике пока активно размножаются мелкие кенгуру, бандикуты и аборигенные грызуны, а вскоре сюда вернутся и другие виды, включая сумчатых куниц. В последний раз фотоловушка запечатлела неуловимого лиса в октябре 2022 года: он, скорее всего, погиб или сбежал из заповедника.

- Кувшинка Nymphaea thermarum из Руанды очень мала — диаметр ее листьев не превышает 3 см. Прошлым летом специалистам удалось отыскать неизвестную ранее популяцию кувшинок в канавах и прудах неподалеку от типового местообитания. Новая популяция N. thermarum выглядит здоровой, но ей угрожает добыча сырья для цементного завода, расположенного рядом. Потенциальной проблемой могут стать браконьеры, они с радостью могут похитить кувшинки ради продажи коллекционерам, у которых они очень высоко ценятся.