Опрошенные FT экономисты прогнозируют, что ФРС удержит ставки дольше ожиданий рынка

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США будет вынуждена удерживать ключевую процентную ставку на высоком уровне дольше, чем того ожидает рынок, показывают результаты опроса ученых-экономистов, проведенного Financial Times.

Свыше двух третей респондентов отметили, что в текущем году ФРС снизит ставку два раза или меньше. Наиболее вероятная дата первого снижения, по мнению экономистов - июль или сентябрь.

Участники рынка тем временем ждут, что Федрезерв понизит ставку трижды, причем начнет в июне. Собственный прогноз ЦБ, который будет пересмотрен в среду, также предусматривает три снижения до конца года.

"Федрезерв очень хочет снизить ставки. Все их жесты намекают на это. Но данные усложняют их задачу, - сказал экономист Гарвардского университета Джейсон Ферман. - Я полагаю, что последний этап борьбы с инфляцией окажется самым трудным".

По мнению Винсента Райнхарта, бывшего сотрудника ФРС и старшего экономиста Dreyfus&Mellon, на решение центробанка может повлиять политический календарь, включающий выборы президента Соединенных Штатов.

"Данные говорят о том, что лучшее время для снижения ставки - это сентябрь, но политики настаивают на июне, - сказал Райнхарт, который не участвовал в опросе. - Старт снижения ставки не должен быть слишком близко к выборам".

Инфляция (индекс потребительских цен, CPI) в США в феврале составила 3,2%, ускорившись с 3,1% в январе.