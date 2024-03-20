Опрошенные эксперты ждут сохранения ставки Банка Англии на уровне 5,25%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Банк Англии не станет менять базовую процентную ставку по итогам заседания в четверг, поскольку руководство хочет получить больше данных о росте зарплат и потребительских цен в стране, полагает большинство экономистов и участников рынка.

В данный момент ставка британского ЦБ находится на уровне 5,25% годовых - максимальном с 2008 года. Ставка держится на этом уровне с сентября 2023 года, до этого она повышалась по итогам 14 заседаний подряд.

На прошлом заседании 1 февраля Банк Англии подтвердил намерение добиться снижения инфляции до целевого уровня в 2% и отметил прогресс в достижении этой цели.

Как стало известно 20 марта, потребительские цены в Великобритании в феврале выросли на 3,4% в годовом выражении, минимальными темпами с сентября 2021 года, после подъем на 4% в январе. Цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, индекс CPI Core) увеличились на 4,5% после роста на 5,1% месяцем ранее.

Несмотря на резкое замедление инфляции, участники рынка ожидают первого снижения ставки Банка Англии не ранее августа, после чего до конца года возможны еще одно или два уменьшения стоимости заимствований, пишет Financial Times.

Важным фактором для регулятора также является рост зарплат. В период с ноября прошлого года по январь текущего зарплаты британцев, без учета бонусов, повысились на 6,1% после роста на 6,2% в октябре-декабре 2023 года. Это существенно выше темпов, которые соответствовали бы инфляции в 2%, отмечают аналитики.

Кроме того, в апреле вступит в силу повышение минимального размера оплаты труда на 9,8%, что также может повлиять на инфляцию.

"Мы полагаем, что большинство членов руководства Банка Англии захочет дождаться больше данных о зарплатах, прежде чем давать обещание снизить ставку", - сказал экономист Oxford Economics Эндрю Гудвин.

На февральском заседании ЦБ за сохранение ставки проголосовали шестеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), двое выступили за ее подъем на 25 базисных пунктов (б.п.), а Свати Дингра, главный "голубь" в руководстве британского центробанка, выступила за снижение ставки на 25 б.п.

Итоги мартовского заседания Банка Англии будут подведены 21 марта в 15:00 по Москве.