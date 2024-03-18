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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Армия Израиля сообщила об уничтожении десятков бойцов ХАМАС в больнице "Аш-Шифа"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Израильские военнослужащие уничтожили около 20 бойцов группировки ХАМАС, которые скрывались на территории больницы "Аш-Шифа" в городе Газа, заявил в понедельник министр обороны Израиля Йоав Галлант.

Он отметил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела операцию на территории больницы в понедельник утром и задержала десятки подозреваемых для допроса.

Галлант указал, что операция в "Аш-Шифе" стала "еще одним шагом на пути победы над ХАМАС". "Мы будем продолжать и становиться сильнее, пока не уничтожим организацию ХАМАС и все то, что она представляет", - сказал министр.

После начала операции Израиля в этой больнице во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность ситуацией, указав, что это "создает опасность для сотрудников сферы здравоохранения, пациентов и гражданских лиц".

"Любые военные действия или милитаризация этого объекта ставит под угрозу возможность предоставления медпомощи, доступ скорой помощи и поставку жизненно важных средств", - предупредил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Между тем, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в понедельник по видеосвязи перед Американо-израильским комитетом по общественным связям, заявил, что израильтяне едины во мнении о необходимости уничтожения ХАМАС и освобождения заложников.

Позже в понедельник Нетаньяху провел первый с 15 февраля телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. В Белом доме по итогам беседы указали, что лидеры "обсудили последние события в Израиле и секторе Газа, в том числе ситуацию в Рафахе и усиления для увеличения гумпомощи в Газу".

Между тем, газета "Гаарец" со ссылкой на источник сообщала, что делегация Израиля, возглавляемая главой разведки "Моссад" Дэвидом Барни, прибыла в Катар для переговоров о возможном временном прекращении огня и освобождении заложников. Отмечалось, что речь идет не о прямых переговорах с ХАМАС.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа остается напряженной. Генсек ООН Антониу Гутерриш в понедельник указал, что жители анклава сталкиваются с "катастрофическим голодом". Он призвал Израиль "обеспечить полный и неограниченный доступ гуманитарных поставок" в сектор Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 18 марта 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ЦАХАЛ ХАМАС сектор Газа Аш-Шифа ВОЗ
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