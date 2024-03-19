Участники переговоров по прекращению огня в Газе согласились на некоторые компромиссы

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - На возобновившихся в Катаре переговорах Израиля и ХАМАС, которые ведутся при посредничестве Катара и Египта, наметились компромиссы в позициях сторон, сообщил портал Axios со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу.

"Обе стороны пришли с некоторыми компромиссами и готовностью к переговорам", - заявил источник, непосредственно осведомленный о начале переговоров.

Как информировали источники, обсуждаемое в настоящее время предложение может привести к шестинедельному прекращению огня в секторе Газа и освобождению ХАМАС 40 заложников - женщин, в том числе женщин-солдат, мужчин старше 50 лет и мужчин в критическом состоянии здоровья - в обмен на сотни палестинских заключенных.

По словам израильских официальных лиц, между сторонами все еще существуют разногласия, но реакция ХАМАС позволила переговорам продвинуться к выработке деталей сделки.

Основными камнями преткновения, отмечает портал, является выполнение Израилем требований ХАМАС о безопасном возвращении палестинцев на север анклава и о полном прекращении огня на втором этапе в обмен на освобождение всех удерживаемых израильских солдат.

Один из информированных источников из числа официальных лиц заявил Axios, что нынешний раунд переговоров может занять не менее двух недель.

"Это будет долгий, трудный и запутанный процесс, но мы хотим попытаться заключить сделку", - сказал он.