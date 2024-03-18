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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Боррель отметил поддержку главами МИД стран ЕС использования доходов с активов РФ в интересах Киева

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Использование доходов с замороженных в ЕС активов РФ в интересах Украины было одной из тем обсуждения в понедельник министрами иностранных дел стран союза, и это предложение в целом поддержано, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"После сегодняшнего обсуждения я увидел широкую поддержку. Некоторые государства-члены желают узнать больше подробностей, тем не менее, я полагаю, что получена широкая поддержка, чтобы использовать эти непредвиденные доходы с иммобилизованных авуаров для поддержки Украины и, в частности, в военном плане", - сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

Он пояснил, что это может быть сделано через Европейский фонд мира и путем укрепления оборонной базы Украины.

Боррель сообщил, что теперь представит соответствующий проект постановления совета и совместное с Еврокомиссией законодательное предложение по регламенту.

"Я не скажу, что было достигнуто единогласие, но был широкий консенсус относительно принятия такого решения", - сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны.

ЕС Жозеп Боррель РФ Украина
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