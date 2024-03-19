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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Боррель предложит направить 90% доходов от активов РФ на вооружения для Украины

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что намерен в среду представить предложение по использованию 90% доходов от замороженных в Европе российских активов для закупки вооружений для Украины.

"Конкретное предложение будет завтра", - приводят западные СМИ слова Борреля.

Он уточнил, что предположительно на эти цели средства будут направлять через Европейский фонд мира. Боррель также предлагает оставшиеся 10% перевести в бюджет ЕС для их использования с целью повысить потенциал украинской оборонной промышленности. Он напомнил, что принять решение по этим мерам предстоит странам-членам Евросоюза.

Саммит ЕС пройдет 21-22 марта в Брюсселе.

Накануне Боррель заявил о широкой поддержке главами МИД стран ЕС использования доходов с активов РФ в интересах Украины.

Со своей стороны, агентство Bloomberg, в распоряжение которого попали документы ЕС, сообщило в понедельник вечером, что ЕС уже подготовил текст законопроекта, который в случае одобрения позволит использовать в интересах Украины доходы от замороженных в Европе активов РФ. По информации агентства, эта система может заработать, самое ранее, в июле 2024 года.

Как ожидается, это позволит выделять на нужды Украины около 3 млрд евро в год. Предполагается, что эти деньги помогут с финансированием поставок оружия Киеву, а также с развитием украинского оборонно-промышленного комплекса. Для одобрения подобных мер потребуется согласие всех стран-членов ЕС.

ЕС Жозеп Боррель РФ Украина
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