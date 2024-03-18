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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Столтенберг заявил о поддержке НАТО долгосрочного мира между Баку и Ереваном

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - НАТО не является посредником в переговорах между Азербайджаном и Арменией, но выступает за долгосрочный мир между этими станами, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Долгосрочный мир между Азербайджаном и Арменией очень важен. В ходе нашей вчерашней встречи президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан и Армения близки к миру как никогда, и я это полностью поддерживаю", - сказал Столтенберг в интервью азербайджанскому гостелеканалу AzTV.

Он добавил, что установление мира будет способствовать экономическому развитию региона.

"НАТО не является посредником в проводимых переговорах (между Азербайджаном и Арменией - ИФ), но поддерживает долгосрочный мир, поскольку это очень важно и для региональной, и для глобальной безопасности и стабильности. И мир - это необходимость для будущего процветания, так как мирные условия облегчают экономическое развитие", - подчеркнул он.

По словам Столтенберга, Азербайджан не намерен вступать в НАТО.

"У НАТО много союзников, и Азербайджан входит в их число. Кстати, у Азербайджана нет намерений вступать в НАТО. Азербайджан находится вне всех военных блоков. Это суверенное решение, и мы с уважением к нему относимся", - сказал он.

Азербайджан Армения НАТО Йенс Столтенберг
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