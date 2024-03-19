Кремль следит за активностью НАТО на Южном Кавказе

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что внимательно следят за возросшей активностью НАТО на Южном Кавказе, но намерены развивать свои двусторонние отношения с государствами региона.

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова попросили прокомментировать турне по закавказским странам генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Конечно же, мы внимательно наблюдаем, но намерены при этом ориентироваться на наши двусторонние отношения и инструменты сотрудничества, которые имеются у нашей страны со странами региона", - ответил Песков.

"Попытки НАТО каким-то образом расширить свое влияние и присутствие вряд ли способны добавить стабильности и предсказуемости ситуации на Кавказе", - сказал Песков.

Вместе с тем, по его словам, "эти контакты - суверенное право кавказских государств".

Касаясь того, не создает ли активность НАТО в Закавказье угрозу безопасности южным границам России, представитель Кремля сказал: "Общее устремление НАТО закрепить свое присутствие на Кавказе нам хорошо известно, и что называется, видно невооруженным глазом".

Столтенберг побывал в Азербайджане 17 марта, в Грузии - 18 марта, в Армению он прибыл 19 марта.