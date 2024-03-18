Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Путина с победой на выборах

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Наследный принц, председатель совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России, сообщает Кремль в понедельник.

"С обеих сторон выражена готовность и далее активно развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между Российской Федерацией и Саудовской Аравией. Констатирована, в частности, эффективность координации двух стран в формате "ОПЕК плюс", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Кремля добавила, что Путин передал наилучшие пожелания королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азиз Аль Сауду и поздравил жителей королевства со священным для мусульман месяцем Рамадан.