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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Путина с победой на выборах

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Наследный принц, председатель совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России, сообщает Кремль в понедельник.

"С обеих сторон выражена готовность и далее активно развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между Российской Федерацией и Саудовской Аравией. Констатирована, в частности, эффективность координации двух стран в формате "ОПЕК плюс", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Кремля добавила, что Путин передал наилучшие пожелания королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азиз Аль Сауду и поздравил жителей королевства со священным для мусульман месяцем Рамадан.

Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд ОПЕК Саудовская Аравия
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