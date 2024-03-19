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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Президент Туркменистана поздравил Путина с переизбранием на пост президента РФ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил Владимиру Путину поздравление с победой на президентских выборах в России, сообщает во вторник Государственное информационное агентство Туркменистана.

"Очередное избрание Вас на этот пост является показателем оказанного Вам высокого доверия и признания Ваших заслуг перед страной", - говорится в поздравлении.

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"Уверен, что под Вашим руководством будет достигнут дальнейший прогресс в экономике государства, а также обеспечено процветание и благосостояние всему российскому народу. Ваш профессионализм и богатый политический опыт послужат дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества между Туркменистаном и Российской Федерацией", - подчеркнул Сердар Бердымухамедов.

Он отметил "высокий уровень туркмено-российских двусторонних отношений, наглядно отражающий плодотворное партнерство и тесное взаимодействие наших стран по самому широкому спектру направлений".

"Мы в Туркменистане высоко ценим Ваш личный вклад в развитие двусторонних связей и выражаем готовность к совместной работе по дальнейшему наращиванию сотрудничества на благо наших народов", - резюмировал туркменский президент.

Председатель парламента Туркменистана (Халк Маслахаты) Гурбангулы Бердымухамедов в своем поздравлении также отметил личный вклад Путина в упрочение дружбы и сотрудничества между Ашхабадом и Москвой.

"Стратегическое партнерство между Туркменистаном и Российской Федерацией постепенно развивается и наполняется новым содержанием. Считаю необходимым отметить Ваш личный вклад в упрочение дружбы и сотрудничества между нашими странами", - говорится в послании.

Гурбангулы Бердымухамедов выразил "глубокую убежденность, что в последующие годы туркмено-российские отношения будут и далее укрепляться в духе взаимного доверия и уважения".

Туркменистан Сердар Бердымухамедов
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