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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

ПВО Сирии перехватила израильские ракеты, нацеленные на военные объекты в окрестностях Дамаска

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Израиль нанес ракетные удары по военным целям в пригороде столицы Сирии, сообщает телеканал Al Mayadeen.

Израильская атака, осуществленная со стороны Голанских высот, была направлена против нескольких военных объектов в окрестностях Дамаска, заявил источник телеканала среди военных.

По его словам, сирийская система ПВО перехватила израильские ракеты, некоторые их них сбиты.

Удары Израиля привели только к материальному ущербу, говорится в публикации.

Сирия Дамаск Израиль
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