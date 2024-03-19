Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

В Литве заподозрили подрядчика газопровода GIPL в использовании российских деталей

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Генподрядчик строительства газопровода Литва-Польша (GIPL) – Alvora внесен властями Литвы в список ненадежных поставщиков на фоне информации СМИ об использовании деталей российского происхождения при строительстве трубопровода, сообщает BNS.

Согласно списку ненадежных поставщиков, предоставленному Службой публичных закупок Литвы, 15 марта в него была добавлена компания Alvora.

После того как СМИ сообщили и компания Amber Grid (оператор и заказчик строительства газопровода) выявила недостатки в сертификации деталей, прокуратура начала досудебное расследование.

В газопроводе находится около полутора сотен колен возможного российского происхождения, их общая стоимость составляет около 300 тыс. евро. Alvora до сих пор не раскрывает своих производителей. По информации генподрядчика, претензия Amber Grid касается лишь соответствия документов.

Проект GIPL стоимостью почти 500 млн евро реализован операторами газотранспортных систем Литвы и Польши Amber Grid и Gaz-System. Газопровод был введен 1 мая 2022 года, когда начались первые физические и коммерческие поставки газа. Трубопровод имеет годовую мощность 2,1 млрд кубометров в направлении Польши и около 2,7 млрд кубометров – Литвы. В зависимости от ресурсов и цены, газ может поставляться в обоих направлениях.

Литва Польша Alvora GIPL Amber Grid Gaz-System
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мадуро заявил о заговоре с целью срыва президентских выборов в Венесуэле

AstraZeneca купит американскую Fusion за $2,4 млрд

Документ о реформах правил расширения ЕС запланировали обнародовать 20 марта

Документ о реформах правил расширения ЕС запланировали обнародовать 20 марта

Unilever выделит производство мороженого в отдельную компанию

FT сообщила о планах ЕС ввести пошлину на импорт зерна из России

FT сообщила о планах ЕС ввести пошлину на импорт зерна из России

Что случилось этой ночью: вторник, 19 марта

Уолл-стрит выросла в ожидании заседания ФРС

Уолл-стрит выросла в ожидании заседания ФРС

Американский сенатор призвал Конгресс одобрить помощь Украине для нового наступления

Сенатор США Грэм назвал беспроцентный кредит вероятным методом помощи Украине

Сенатор США Грэм назвал беспроцентный кредит вероятным методом помощи Украине

Столтенберг заявил о поддержке НАТО долгосрочного мира между Баку и Ереваном

Столтенберг заявил о поддержке НАТО долгосрочного мира между Баку и Ереваном
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });