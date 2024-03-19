В Литве заподозрили подрядчика газопровода GIPL в использовании российских деталей

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Генподрядчик строительства газопровода Литва-Польша (GIPL) – Alvora внесен властями Литвы в список ненадежных поставщиков на фоне информации СМИ об использовании деталей российского происхождения при строительстве трубопровода, сообщает BNS.

Согласно списку ненадежных поставщиков, предоставленному Службой публичных закупок Литвы, 15 марта в него была добавлена компания Alvora.

После того как СМИ сообщили и компания Amber Grid (оператор и заказчик строительства газопровода) выявила недостатки в сертификации деталей, прокуратура начала досудебное расследование.

В газопроводе находится около полутора сотен колен возможного российского происхождения, их общая стоимость составляет около 300 тыс. евро. Alvora до сих пор не раскрывает своих производителей. По информации генподрядчика, претензия Amber Grid касается лишь соответствия документов.

Проект GIPL стоимостью почти 500 млн евро реализован операторами газотранспортных систем Литвы и Польши Amber Grid и Gaz-System. Газопровод был введен 1 мая 2022 года, когда начались первые физические и коммерческие поставки газа. Трубопровод имеет годовую мощность 2,1 млрд кубометров в направлении Польши и около 2,7 млрд кубометров – Литвы. В зависимости от ресурсов и цены, газ может поставляться в обоих направлениях.