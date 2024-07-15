Amber Grid обжаловала требование о замене предположительно российских деталей GIPL

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Оператор литовской газотранспортной системы Amber Grid обжаловал в суде заключение регулятора рынка, обязавшего компанию заменить детали литовско-польского магистрального газопровода (GIPL), которые, возможно, имеют российское происхождение.

В Вильнюсской палате Административного регионального суда агентству BNS заявили, что первое заседание по этому делу назначено на 22 октября. Компания требует отмены апрельского решения Государственного совета по регулированию энергетики (ГСРЭ).

"Основные аргументы жалобы связаны с выводами ГСРЭ, касающимися проведения работ по техническому обслуживанию во время строительства GIPL", - сообщили BNS в Amber Grid.

После внеплановой проверки GIPL в апреле ГСРЭ предписала Amber Grid заменить 123 соединительных детали (12% от их общего количества - ИФ), которые, возможно, произведены в России. Глава совета Ренатас Поцюс тогда отметил, что на деталях были обнаружены надписи на кириллице.

ГСРЭ также установил, что Amber Grid не организовала и не провела должным образом обслуживание газопровода, а организованный компанией технический надзор не обеспечил качество и контроль строительства.

Руководитель Amber Grid Нямунас Бикнюс возложил ответственность за подобную ситуацию и детали, установленные в газопроводе без соответствующих документов, на основного подрядчика строительства GIPL - компанию Alvora.

В Alvora заявили, что российская маркировка на арматуре GIPL появилась по не зависящим от нее обстоятельствам - якобы в их производстве в Польше использовалось сырье одного из российских заводов. По информации Alvora, детали изготовлены из более высокой марки стали, чем требовал контракт с Amber Grid. Они имеют хорошее качество, и менять их нет смысла.

В компании заверили, что при строительстве GIPL Amber Grid лишь рекомендовала не использовать материалы российского происхождения, но в плане безопасности проекта такого запрета не было.

ГСРЭ поручил Amber Grid пересмотреть свой план замены соединительных деталей GIPL, который она представила в конце мая.

"31 мая Amber Grid предоставила ГСРЭ предварительные сроки выполнения работ и ориентировочный объем наиболее крупных работ. Нас не устраивает предоставленная информация, поэтому мы просим компанию уточнить ее. Вопрос безопасности газопровода особенно важен для ГСРЭ, поэтому мы периодически связываемся с компанией по поводу хода работ", - сообщили BNS в ГСРЭ.

"В то же время компания представила проект процедуры оценки соединительных деталей GIPL, но и по этой версии у нас есть дополнительные замечания, проект согласовывается с Amber Grid", - заявил регулятор рынка.

По данным ГСРЭ, Amber Grid необходимо "как можно скорее" уточнить графики замены деталей и проект процедуры оценки.

По данным компании, в настоящее время идет рабочий процесс согласования как деталей, так и проекта заказа.

Кроме того, Amber Grid должна до конца июля предоставить регулятору заключение независимых экспертов о безопасности использования трубопровода, прежде чем указанные детали будут заменены.

В компании заявляют, что заменят детали после того, как правоохранительные органы завершат расследования, связанные с GIPL.

"Мы работаем над техническими решениями, чтобы изменение не оказало существенного влияния на обеспечение потребностей литовских потребителей", - говорится в комментарии Amber Grid.

Вильнюсская окружная прокуратура начала досудебное расследование возможной фальсификации документов и мошенничества при строительстве газопровода еще в июле 2022 года.

В начале июня Amber Grid объявила о конкурсе для подрядчиков по замене некоторых деталей GIPL. Глава компании Нямунас Бикнюс заявил в апреле, что замена деталей может занять год и более, но она будет организована таким образом, чтобы газопровод мог работать без снижения пропускной способности. По словам Бикнюса, стоимость проекта будет "шестизначной", а финансироваться он будет из гарантийных фондов генерального подрядчика GIPL - компании Alvora.

Бикнюс тогда заверил, что детали, которые планируется заменить, не несут риска и соответствуют требованиям проекта, однако "документы, которые представлены в компанию, не совместимы с этими деталями".

GIPL - это крупнейший инвестпроект в области развития газотранспортной системы Литвы с момента обретения ею независимости. Литва выделила на проект 116 млн евро при его общей стоимости в 500 млн евро. Около 60% средств предоставила Европейская комиссия.

Магистральный газопровод, соединяющий Литву и Польшу, начал работу 1 мая 2022 года. Трубопровод имеет годовую мощность 2,1 млрд кубометров в направлении Польши и около 2,7 млрд кубометров - Литвы. В зависимости от ресурсов и цены, газ может поставляться в обоих направлениях.