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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Производитель электромобилей XPeng в IV квартале сократил чистый убыток в 1,7 раза

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Китайская XPeng, входящая в число крупнейших производителей электромобилей страны, в четвертом квартале снизила чистый убыток в 1,7 раза, при этом скорректированный показатель оказался лучше ожиданий.

Как сообщается в отчетности компании, ее чистый убыток в октябре-декабре составил 1,57 млрд юаней ($221 млн) по сравнению с 2,68 млрд юаней за аналогичный период 2022 года. В расчете на акцию он уменьшился до 1,51 юаня с 2,74 юаня.

Скорректированный убыток в расчете на американскую депозитарную акцию (ADS) опустился до 1,98 юаня с 2,57 юаня годом ранее.

Выручка подскочила в 2,5 раза до 13,05 млрд юаней, в том числе доход от продажи автомобилей вырос в 2,6 раза и достиг 12,23 млрд юаней.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированный убыток компании на уровне 2,97 юаня на акцию при выручке в 12,64 млрд юаней.

XPeng в четвертом квартале поставил 60,158 тыс. машин по сравнению с 22,204 тыс. за тот же период предыдущего года.

В первом квартале компания планирует поставить 21-22,5 тыс. электромобилей против 18,23 тыс. в январе-марте 2023 года.

Также автопроизводитель ожидает, что выручка будет находиться в диапазоне 5,8-6,2 млрд юаней. Это выше прошлогоднего показателя (4,03 млрд юаней), но существенно хуже консенсус-прогноза экспертов в 10,69 млрд юаней.

Котировки ADS компании на предварительных торгах в Нью-Йорке во вторник растут на 3,9%. За последние три месяца их цена рухнула почти на 34%, в то время как S&P 500 прибавил 8%.

XPeng
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