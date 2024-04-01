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Китайские Nio, Li Auto и XPeng резко увеличили поставки электромобилей в марте

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Китайские производители электромобилей Nio Inc., Li Auto Inc. и XPeng Inc. уверенно увеличили поставки машин в марте.

Как говорится в сообщении Nio, компания в прошлом месяце отгрузила 11 866 автомобилей, что на 14,3% больше, чем годом ранее, и на 45,9% превышает февральский уровень.

В первом квартале поставки машин Nio составили 30 053 единицы - это на 3,2% меньше, чем за тот же период 2023 года.

Li Auto увеличила поставки электромобилей в марте на 39,2% относительно того же месяца годом ранее и на 43,1% к февралю - до 28 984. В первом квартале компания отгрузила 80,4 тыс. автомобилей (+52,9% в годовом выражении).

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Поставки электромобилей XPeng в прошлом месяце составили 9 026единиц. Показатель вырос на 28,9% к марту 2023 года и взлетел почти в два раза относительно февраля.

В первом квартале XPeng поставила клиентам 21 821 машину - на 19,7% больше, чем годом ранее.

В марте компания сообщила, что представила два электрических внедорожника на рынке Германии, а также заключила партнерства с дилерскими центрами в Таиланде, Сингапуре и Малайзии, чтобы подготовить почву для продаж праворульной версии модели G6.

XPeng также планирует выйти на ряд других рынков, включая Францию, Италию и Великобританию.

BYD Co. Ltd., ведущий китайский производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV), поставил клиентам в марте 302 459 тыс. NEV, что на 46,1% больше, чем годом ранее. В том числе поставки электромобилей выросли на 36,3%, подключаемых гибридов - на 56,4%.

В минувшем квартале поставки BYD увеличились на 13,4%, до 626 263 NEV.

ADR NIO прибавляют в цене 2% в ходе предварительных торгов в понедельник, Li Auto - 3,6%, XPeng - 1,7%, BYD Co. - 0,4%.

Nio XPeng Li Auto
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