Хуситы заявили, что запустили ракеты по израильским целям в районе Эйлата

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы провели ракетную атаку по целям в районе южного израильского города Эйлат, а также обстреляли судно в Красном море, заявил представитель хуситов генерал Яхья Сари.

"Ракетные войска запустили несколько крылатых ракет по израильским целям в районе Умм-Рашраша (старое название Эйлата - ИФ)", - сообщил Сари в соцсети. Он утверждает, что все ракеты попали по целям.

Израильская сторона не подтверждает информацию о попадании ракет по целям в Эйлате. При этом издание The Times of Israel напоминает, что 18 марта "подозрительная воздушная цель" вошла в воздушное пространство Израиля со стороны Красного моря и упала на открытой местности к северу от Эйлата. Неясно, идет ли речь об одной из ракет, о которых говорил Сари.

Также Сари заявил, что военно-морские силы хуситов провели операцию против "американского судна Mado" в Красном море, запустив в него несколько ракет. По данным сайта Marine Traffic, Mado является танкером для перевозки сжиженного газа, идущим под флагом Маршалловых островов.

Associated Press отмечает, что Mado подвергался атакам хуситов 15 и 17 марта, оба раза ракеты не попали по цели.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.